Aiutò il padre Ulisse a sterminare i Proci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiutò il padre Ulisse a sterminare i Proci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TELEMACO

Significato/Curiosita : Aiuto il padre ulisse a sterminare i proci

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi telemaco (disambigua). telemaco (in greco antico: tµa, telémachos, «che combatte lontano»... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

