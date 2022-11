Affidabili, coscienziosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affidabili, coscienziosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Affidabili, coscienziosi

Comportamento pianificato piuttosto che spontaneo, e sono generalmente affidabili. tale tratto si manifesta in comportamenti caratteristici come l'essere...

Il «mangi» o «cina» (a sud). gli abitanti della serica venivano chiamati seri (seres, in greco antico se), nome con cui veniva indicata anche la loro...