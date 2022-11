Affermare, sostenere che è vero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affermare, sostenere che è vero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ASSERIRE

Significato/Curiosita : Affermare, sostenere che e vero

Ragionamento per assurdo, è un tipo di argomentazione logica nella quale, muovendo dalla negazione della tesi che si intende sostenere e facendone seguire una...

L'assertività (dal latino "asserere" che significa "asserire"), o asserzione (o anche affermazione di sé), è una caratteristica del comportamento umano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 novembre 2022

