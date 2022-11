Zona calcata dal tennista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zona calcata dal tennista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FONDOCAMPO

Significato/Curiosita : Zona calcata dal tennista

Tirolo austriaco, ma cresciuto a bolzano), la tuffatrice tania cagnotto, il tennista jannik sinner, lo slittinista armin zöggeler, la slittinista gerda weissensteiner...

Varietà dall'altra: la più originale è quella in cui i muri delimitanti il fondocampo fanno parte dell'area di gioco, quindi se la palla rimbalza su tali muri... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 novembre 2022

