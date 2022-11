Fu una famosa autrice di romanzi rosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fu una famosa autrice di romanzi rosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LIALA

Significato/Curiosita : Fu una famosa autrice di romanzi rosa

Aprile 1995), è stata una scrittrice italiana, fra le più note autrici di romanzi rosa del xx secolo. deve il suo pseudonimo a gabriele d'annunzio, il...

liala liala, pseudonimo di amalia liana negretti odescalchi, coniugata cambiasi (carate urio, 31 marzo 1897 – varese, 15 aprile 1995), è stata una scrittrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 novembre 2022

Altre definizioni con famosa; autrice; romanzi; rosa; Se ne corre una famosa a New York; famosa marca di orologi; La città spagnola di una famosa corsa di tori; Una famosa Madame de... della letteratura; La più famosa è Divina; Opera lirica di Bizet la Consoli cantautrice ; All opposto del ponente cantautrice siciliana; La cantautrice Grandi; La Michela autrice del romanzo Accabadora; La Marguerite autrice delle Memorie di Adriano; Il Follett romanzi ere; Le story sono il genere narrativo di molti romanzi di John Le Carré; La musa dell astronomia collana di romanzi sci-fi; Eugène romanzi ere; Macchinazione da romanzi eri; È azzurro o rosa nei lieti eventi; Una casa rigorosa mente bianca; Quella clamorosa è una piazzata; I colombi di color rosa grigio; _ = rosa lba Pippa; Cerca nelle Definizioni