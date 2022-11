Simbolo dell atmosfera relativa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Simbolo dell atmosfera relativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ATR

Significato/Curiosita : Simbolo dell atmosfera relativa

L'atmosfera (o atmosfera standard, simbolo atm), pur non facendo parte del sistema internazionale, è un'unità di misura della pressione molto usata in...

L'atr 72 è un aereo di linea regionale prodotto dal consorzio italo-francese atr, sviluppato dal più piccolo atr 42. è in grado di trasportare fino a 72... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 novembre 2022

Altre definizioni con simbolo; dell; atmosfera; relativa; simbolo del germanio; È il simbolo dell ossigeno; Ha come simbolo No; simbolo di una funzione; Ha come simbolo chimico Er; Il punto a forma di V nell attaccatura dei capelli, al centro dell a fronte; Fascia mobile dell a crosta terrestre; È definito alto quando viene commesso ai danni dell a patria; La festa dell e sorti nella religione ebraica; È lunga quella dell aeroporto; Diventa incandescente entrando nell atmosfera ; L atmosfera di Dante; Rende pesante l atmosfera ; Una delle più esterne fasce dell atmosfera ; La più esterna e ampia fascia dell atmosfera ; relativa all antica Troia; relativa al secolo di Casanova; relativa al mare di Taranto; relativa alla contestazione giovanile nell anno della Primavera di Praga; relativa al deposito roccioso di un ghiacciaio; Cerca nelle Definizioni