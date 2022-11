Salpano per ritornare in porto... appesantiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salpano per ritornare in porto... appesantiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PESCHERECCI

Significato/Curiosita : Salpano per ritornare in porto... appesantiti

Ragazza, e insieme salpano per allontanarsi da quella riva. ma l'orco, sentendo il rumore dei remi, scaglia una parte di montagna in mare, scatenando una...

Fu negli anni 1970 il più grande peschereccio d'altura d'europa pescherecci nel porto di chioggia alcuni pescherecci nel porto canale di mazara del vallo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 novembre 2022

