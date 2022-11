Il punto a forma di V nell attaccatura dei capelli, al centro della fronte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il punto a forma di V nell attaccatura dei capelli, al centro della fronte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : PICCO DELLA VEDOVA

Significato/Curiosita : Il punto a forma di v nell attaccatura dei capelli, al centro della fronte

Picco della vedova costituisce un punto distintivo della linea dei capelli al centro della fronte, che formano una "v". questa anomalia dei capelli è contraddistinta...

Un picco della vedova costituisce un punto distintivo della linea dei capelli al centro della fronte, che formano una "v". questa anomalia dei capelli...

