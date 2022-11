Proprietà di un corpo di presentare la medesima caratteristica fisica in tutte le direzioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Proprietà di un corpo di presentare la medesima caratteristica fisica in tutte le direzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ISOTROPIA

Significato/Curiosita : Proprieta di un corpo di presentare la medesima caratteristica fisica in tutte le direzioni

L'opera di aristotele, vedi fisica (aristotele). i fenomeni naturali costituiscono l'oggetto di studio della fisica. dall'alto a sinistra in senso orario:...

Contiene il lemma di dizionario «isotropia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su isotropia (en) isotropia, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 novembre 2022

