Non può mancare nel bar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non può mancare nel bar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : MACINACAFFÈ

Significato/Curiosita : Non puo mancare nel bar

Sua madre e i suoi sette fratelli vissero in una piccola stanza nel retrobottega di un bar. a 19 anni perse il mignolo della mano sinistra in un incidente...

Il macinacaffè (detto anche macinino del caffè) è un piccolo utensile domestico che serve a polverizzare i grani del caffè. macinacaffè le prime importazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 novembre 2022

Altre definizioni con mancare; Fa mancare il respiro; Il giorno che può mancare ; Non possono mancare nella pasqualina; Non vi possono mancare il bue e l asinello; La carta che non deve mancare in bagno; Cerca nelle Definizioni