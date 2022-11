Non possono assumere molti zuccheri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non possono assumere molti zuccheri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIABETICI

Significato/Curiosita : Non possono assumere molti zuccheri

Organizzazione consiglia pertanto di non aggiungere lo zucchero ai cibi che già contengono altre tipologie di zuccheri e carboidrati: pane, frutta, pasta...

Gli anti-diabetici sono farmaci utilizzati nel trattamento del diabete mellito che abbassano i livelli di glucosio nel sangue. con le eccezioni di insulina...

