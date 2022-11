Negozio con gli spiedi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Negozio con gli spiedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ROSTICCERIA

Significato/Curiosita : Negozio con gli spiedi

Intero cotto allo spiedo e non ha somiglianza. sono considerati solitamente uno spuntino da mangiare velocemente e venduti in appositi negozi, solo alcuni...

Alluminio per l'asporto. molto spesso le rosticcerie offrono anche pizza a taglio. i tipici prodotti da rosticceria sono monoporzioni di pasta, con vari condimenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 novembre 2022

