Lo erano gli assediati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo erano gli assediati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TRINCERATI

Significato/Curiosita : Lo erano gli assediati

Della campagna in genere sono costrette a compiere atti di eroismo. lo hobbit e gli altri due libri costituiscono un unico racconto che si dipana fra le...

Infrastrutturale costituito da cinte murarie, bastioni, forti, campi trincerati, magazzini e caserme, realizzato tra il 1814 e il 1866 durante la dominazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 novembre 2022

Altre definizioni con erano; assediati; Si temperano , ma non sono acciai; Grazie alle loro celle generano energia; Le venerano i fedeli; erano affilati sugli stivali dei cowboys; Area dove c erano le Torri Gemelle: __ zero ing; Uscita di assediati ; Le tentano gli assediati ; Azione bellica degli assediati ; Le uscite degli assediati ; I toscani che furono assediati da Castruccio Castracani; Cerca nelle Definizioni