Corridoio situato tra il cortile e il portone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corridoio situato tra il cortile e il portone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANDRONE

Significato/Curiosita : Corridoio situato tra il cortile e il portone

Vaticano, tra il rione di borgo e quello di prati; è collegato allo stato del vaticano attraverso il corridoio fortificato del "passetto". il castello è stato...

androne – la parte di un edificio che conduce all'interno dello stesso androne – nella mitologia greca era il figlio di anio e dorippa o driope androne... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 novembre 2022

