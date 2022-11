Capisce pochissimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Capisce pochissimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IDIOTA

Significato/Curiosita : Capisce pochissimo

Ordina ad ingrassetti di ingaggiare un "mago". in realtà il manager capisce pochissimo o nulla di calcio, per cui prende alla lettera il suo datore di lavoro...

La sceneggiatura è basata sul romanzo l'idiota di fëdor dostoevskij, 1985. il ritorno dell'idiota (návrat idiota), film per la televisione diretto da sasa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 9 novembre 2022

Altre definizioni con capisce; pochissimo; Chi è acuto capisce le cose così; Non ne capisce uno chi non capisce niente; Disegni dei quali non si capisce nulla; Lo è chi capisce al volo; Chi non ne capisce uno... non capisce niente; Tagliare pochissimo i capelli; Come dire pochissimo ; pochissimo ... acuti; È stretta quella di chi mangia pochissimo ; Portato ad aiutare quelli che hanno pochissimo ;