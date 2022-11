Simbolo del germanio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Simbolo del germanio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GE

Significato/Curiosita : Simbolo del germanio

germanio cristallino per semiconduttori con solo una parte di impurità su 10 milioni. ciotola in germanio. nel 1871 il germanio (dal latino germania)...

Statunitense ge – simbolo chimico del germanio ge – codice vettore iata di transasia airways ge – codice iso 3166-1 alpha-2 della georgia ge – sigla provinciale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 7 novembre 2022

