Pianure in mezzo ai monti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianure in mezzo ai monti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VALLATE

Significato/Curiosita : Pianure in mezzo ai monti

Elfica. le pelóri, dette anche monti di aman o montagne di difesa, si trovano nel continente di aman, dove separano le pianure interne di valinor da eldamar...

81e / 41.891866°n 12.472724°e41.891866; 12.472724 il lungotevere dei vallati è il tratto di lungotevere che collega piazza san vincenzo pallotti e ponte... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 7 novembre 2022

