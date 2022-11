Pianta velenosa detta anche pan di serpe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta velenosa detta anche pan di serpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ARO

Significato/Curiosita : Pianta velenosa detta anche pan di serpe

Una serpe in seno espressione nata dal racconto di un uomo che trovata una serpe semi assiderata se la pose in petto per riscaldarla ma la serpe, quando...

aro – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di arboletas (colombia) aro – codice iso 639-3 della lingua araona spagna castell-platja d'aro –... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 7 novembre 2022

Altre definizioni con pianta; velenosa; detta; anche; serpe; Una pianta fiorifera affine al rododendro; pianta simile alla dalia; pianta usata per la preparazione di liquori e infusi medicinali; Il nome della compianta antropologa romana Magli; pianta che può produrre datteri; Non velenosa ; Un erba velenosa ; Una pianta velenosa diffusa nelle Alpi; L erba velenosa detta anche napello; Una sostanza organica velenosa ; Nel tennis, cosi è detta una battuta di servizio imprendibile; Specie di gabbia sull albero per il marinaio di vedetta ; La stella dell Orsa Maggiore detta Il cavaliere; È detta anche fennec; Riunione detta anche mercato ristretto; Il raggio impiegato anche in chirurgia; Si fanno anche con i razzi; L acido detto anche cloridrico; Vale anche egli; Lo è anche il safari; Un serpe nte o un coccodrillo; serpe nte velenoso dalla testa triangolare; La sua testa di serpe nti pietrifica chi la guarda; Il serpe nte che si incanta; Innocua serpe ; Cerca nelle Definizioni