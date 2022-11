Navi con vele di stuoia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Navi con vele di stuoia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SAMPAN

Significato/Curiosita : Navi con vele di stuoia

Copertura di tele incerate e stuoie (il tierno) fissata su un'apposita struttura mobile in legno. l'imbarcazione fu impiegata per il trasporto di merci fino...

Il sampan (o la sampana) è un'imbarcazione di legno cinese di lunghezza variabile tra i 3, 6 e i 4,5 m. il nome deriva dal cantonese (saam1 baan2 ovvero... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 7 novembre 2022

