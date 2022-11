È lunga quella dell aeroporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È lunga quella dell aeroporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : E lunga quella dell aeroporto

Check-in, 10 gate d'imbarco ed è dotato di una pista in asfalto lunga 1 560 m e larga 30 m. aeroporto di firenze presso l'aeroporto è di stanza l'viii reparto...

pista – zona per l'atterraggio e il decollo degli aerei pista – percorso ad anello in cui si corrono vari tipi di corse: nell'automobilismo e nel motociclismo...