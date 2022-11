Lentissimi mammiferi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lentissimi mammiferi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BRADIPI

Significato/Curiosita : Lentissimi mammiferi

Nella femmina e in tutti i non-mammiferi ha la sola funzione di permettere il passaggio dell'urina, nel maschio dei mammiferi serve anche per il passaggio...

Disambiguazione – se stai cercando il film omonimo, vedi bradipo (serie televisiva). i bradipi tridattili, il cui nome scientifico è costruito a partire... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 7 novembre 2022

