Si eleva in Sardegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si eleva in Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : GENNARGENTU

Significato/Curiosita : Si eleva in sardegna

Il paese è dominato dal piccolo pianoro del colle di santu antine che si eleva sino all'altitudine di 590 metri. sul territorio comunale sono presenti...

Disambiguazione – "gennargentu" rimanda qui. se stai cercando il traghetto, vedi gennargentu (traghetto). il massiccio del gennargentu - il cui nome in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 7 novembre 2022

Altre definizioni con eleva; sardegna; Nei velodromi ha le curve sopraeleva te; Lo eleva il diesis; Molto eleva ti; Dominato da una posizione più eleva ta; Un quadrato sopraeleva to; Centro della sardegna ; In sardegna e in Liguria sono sinonimo di arselle; L Elio di sardegna come un infanzia; Pomodoro tipico di sardegna e Sicilia; Agrume endemico e tipico della sardegna ; Cerca nelle Definizioni