Lo dice Gesù alla Maddalena dopo la risurrezione - Cruciverba

Soluzione 13 lettere : NOLI ME TANGERE

Significato/Curiosita : Lo dice gesu alla maddalena dopo la risurrezione

Come data della risurrezione, alla domenica 9 aprile del 30.[senza fonte]. la descrizione della risurrezione o resurrezione di gesù, assente nei vangeli...

vedi noli me tangere (disambigua). noli me tàngere è una famosa locuzione latina che significa "non mi toccare". la locuzione noli me tangere, contenuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 7 novembre 2022

