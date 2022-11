Delimita l altare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Delimita l altare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BALAUSTRA

Significato/Curiosita : Delimita l altare

Antello della vetrata di santa caterina, xvi secolo altare di san carlo, donato da pio iv bambaia, altare della presentazione della vergine il corpo di san...

In un edificio il parapetto (o balaustra) è un elemento di protezione, che serve ad evitare la caduta nel vuoto di persone o di oggetti da un balcone... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 7 novembre 2022

Altre definizioni con delimita; altare; Spazi delimita ti; La delimita il recinto; È una parte di retta delimita ta da due punti; La zona delimita ta, produttrice esclusiva di un vino; Solido delimita to da n facce piane poligonali; Fanno saltare le serrature; Esaltare l operato altrui; Pronto a saltare in aria; Saltare il pasto; Brevi corse per saltare