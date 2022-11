Contea del Regno Unito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contea del Regno Unito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DORSET

Significato/Curiosita : Contea del regno unito

Vi del regno unito (nato albert frederick arthur george; sandringham, 14 dicembre 1895 – sandringham, 6 febbraio 1952) è stato re del regno unito di gran...

L'omonima civiltà preistorica groenlandese pre-inuit, vedi cultura dorset. dorset (pronuncia ['drst]), in passato chiamata anche dorsetshire, è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 7 novembre 2022

Altre definizioni con contea; regno; unito; Una contea britannica; La contea inglese con Exeter; Una contea inglese del sud- ovest, sulla Manica; Città e contea della California; Razza di cane contea dell Inghilterra; La regina di Frozen Il regno di ghiaccio; È il regno ... del cuoco; Il compositore della Marcia reale d ordinanza, inno nazionale del regno d Italia; Fu la prima capitale del regno di David; L anno in cui il regno Unito è uscito dalla UE; L anno in cui il Regno unito è uscito dalla UE; Codice olimpico per il Regno unito ; Il gruppo di lingue unito all ugro; Tamburello munito di sonagli; Il più a Nord dei paesi del Regno unito ; Cerca nelle Definizioni