Si usano per colle e appretti - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : AMIDI

Significato/Curiosita : Si usano per colle e appretti

Sono unite tra loro per formare i polimeri, da cui derivano i vari tipi di amidi presenti in natura (es. l'amido di riso, l'amido di mais, etc.). anticamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 novembre 2022

