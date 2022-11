Quello d Italia impegna i ciclisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello d Italia impegna i ciclisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GIRO

Significato/Curiosita : Quello d italia impegna i ciclisti

Dovettero riconoscere la tenacia ed il coraggio della ciclista emiliana. dei novanta ciclisti partiti da milano all'inizio del giro, solo in trenta completarono...

Termine giro si può intendere: giro d'italia – competizione ciclistica giro – in filatelia, insieme di francobolli con il medesimo soggetto francesco giro –... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 novembre 2022

Altre definizioni con quello; italia; impegna; ciclisti; quello degli USA con la Sun Valley; Ognuno ha quello d esprimere opinioni; Il mitologico Edipo risolse quello della Sfinge; È molto ricercato quello di Alba; quello con la sigla VSOP è stato invecchiato almeno 4 anni in botte; Un italia na sul Tevere; Il Renzo dell Orchestra italia na; Sono tra i più diffusi rapaci in italia ; Ha sostituito l Alitalia ; Formaggio italia no dal sapore deciso; La sillaba che impegna ; impegna rono i Romani in tre lunghe guerre; Donne che impegna no i propri soldi in Borsa; Un no impegna tivo; S impegna no... fisicamente nelle competizioni sportive; Una sigla... nota a molti ciclisti ; Corsa ciclisti ca in salita; Una storica squadra ciclisti ca; Vengono utilizzate in certe gare ciclisti che; Alex, celebre pilota motociclisti co spagnolo; Cerca nelle Definizioni