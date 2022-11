Organo presente in alcune femmine di insetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organo presente in alcune femmine di insetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : OVOPOSITORE

Significato/Curiosita : Organo presente in alcune femmine di insetti

Maschio inserisce il suo organo copulatore, il pene, in quello femminile, la vagina, rilasciando lo sperma attraverso l'eiaculazione. in seguito gli spermatozoi...

Conformazioni che svolgono la stessa funzione di un ovopositore. convenzionalmente si considera perciò un ovopositore di sostituzione. nelle femmine dei tisanotteri... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 novembre 2022

