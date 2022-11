Non è opportuno metterli dietro al carro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non è opportuno metterli dietro al carro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BUOI

Significato/Curiosita : Non e opportuno metterli dietro al carro

Scivolare al momento opportuno la carta di maggior valore sul tavolo da gioco. a stecchetto in ristrettezze economiche o con poco cibo. equivale a non avere...

Meccanizzazione agricola (e dunque ancora oggi in molte aree del mondo) i buoi, essendo forti come i tori ma molto più mansueti grazie alla castrazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 novembre 2022

