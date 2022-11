Si misura mediante l igrometro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si misura mediante l igrometro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : UMIDITÀ RELATIVA

Significato/Curiosita : Si misura mediante l igrometro

Funzionare. ^ museo galileo - igrometro ^ corso di fisica tecnica - facoltà di ingegneria - università degli studi di parma - igrometro a capello ^ corso di fisica...

Voce principale: umidità. l'umidità relativa (spesso indicata con la sigla ur o rh, dall'inglese relative humidity) è un indice della quantità di vapore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 novembre 2022

Altre definizioni con misura; mediante; igrometro; Si misura no in mq; Apparecchi di misura degli elettrotecnici; Unità di misura per i guanti; Di dimensioni smisura te; Una misura di sostegno per le famiglie più bisognose sigla; Revocata mediante un atto; Mettere a morte mediante una scarica di pallettoni; Parto che avviene mediante procedura chirurgica; Lucidato mediante calandratura; Cura mediante panni imbevuti; È misurata con l igrometro ; Si misura con l'igrometro ; Cerca nelle Definizioni