Indulgenze, commiserazioni non sempre benevole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indulgenze, commiserazioni non sempre benevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : COMPATIMENTI

Significato/Curiosita : Indulgenze, commiserazioni non sempre benevole

Genitori dei ragazzi a pagarli, mentre «le rime rimasero esposte ai compatimenti di francesco silvio orlandini, ai disprezzi di paolo emiliano giudici... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 novembre 2022

