Identifica un impresa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Identifica un impresa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PARTITA IVA

Significato/Curiosita : Identifica un impresa

Scambio di beni o servizi. il concetto di "impresa" non va confuso con quello di "azienda", che identifica secondo l'articolo 2555 del codice civile il...

La partita iva è una sequenza di 11 cifre che identifica univocamente un soggetto che esercita un'attività, di impresa e no, rilevante ai fini dell'imposizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 novembre 2022

Altre definizioni con identifica; impresa; Uno... da identifica re; Oggetto volante non identifica to; identifica la misura di un capo d abbigliamento; Numero identifica tivo; identifica no le cose; Dirigono un impresa commerciale; impresa commerciale, azienda; Lavora per un impresa edile; Il crollo che fa fallire l impresa ; Forniscono i capitali necessari all impresa ; Cerca nelle Definizioni