È composta da toni e semitoni in sequenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È composta da toni e semitoni in sequenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : SCALA MUSICALE

Significato/Curiosita : E composta da toni e semitoni in sequenza

da mi con la stessa struttura in toni e semitoni della scala di la. ed, infatti, la scala di la e di mi hanno la stessa sequenza di toni e semitoni...

Disambiguazione – "scala musicale" rimanda qui. se stai cercando il film del 1932 con stanlio & ollio, vedi la scala musicale. scala di do maggiore nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 novembre 2022

Altre definizioni con composta; toni; semitoni; sequenza; È composta dal Portogallo e dalla Spagna; È composta da atomi; La lega composta da rame e stagno; Serie composta da tre film; È composta da una quota capitale e da una quota interessi; Il Ben nei cartoni animati; Dà una mano al commissario Basettoni nelle sue inchieste; I gettoni sul tavolo verde; Platoni ci, non peccaminosi; La bimba dei cartoni cui le caprette fanno Ciao; E' composta dai dodici semitoni del sistema temperato; Scala di colori o di semitoni musicali; Una serie di curve in sequenza fra; Particolare sequenza di segmenti; La sequenza delle varie lavorazioni di un prodotto; sequenza breve di suoni squillanti; sequenza che avvicina produttore e consumatore; Cerca nelle Definizioni