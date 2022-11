La compagnia artistica fondata da Diaghilev a Parigi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La compagnia artistica fondata da Diaghilev a Parigi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : BALLETTI RUSSI

Significato/Curiosita : La compagnia artistica fondata da diaghilev a parigi

E direttore artistico di spettacoli di danza, è celebre soprattutto per aver fondato la compagnia dei balletti russi (ballets russes) da cui hanno preso...

I balletti russi (fr. ballets russes) fu una compagnia di danza classica, che dopo essersi esibita per alcune stagioni a parigi (celebre quella del 1909)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 novembre 2022

