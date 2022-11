La capitale governativa della Bolivia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale governativa della Bolivia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LA PAZ

Significato/Curiosita : La capitale governativa della bolivia

Fornisce una lista delle capitali ordinata per la loro altitudine. la prima città a comparire è la paz, capitale della bolivia. tuttavia lo stato sudamericano...

Significati, vedi la paz (disambigua). la paz (in quechua e in aymara chuqiyapu), il cui nome completo è nuestra señora de la paz (letteralmente nostra...

