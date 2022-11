Ardenti, pieni di vitalità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ardenti, pieni di vitalità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FOCOSI

Significato/Curiosita : Ardenti, pieni di vitalita

Largo e potente fraseggio di luci e ombre, restituendo una speciale forza ottica capace di trasmettere verosimiglianza e vitalità al soggetto» (tiziano panconi...

Alessandro focosi – pittore italiano giuseppe focosi – calciatore italiano michele focosi – pugile italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 novembre 2022

Altre definizioni con ardenti; pieni; vitalità; Sorreggono i ciocchi ardenti ; Chi si sente imbarazzato sta su quelli ardenti ; Un appoggio per ceppi ardenti ; Si può camminare su quelli ardenti ; Come dire ardenti ; Possono essere strapieni nelle ore di punta; Lo sono i discorsi pieni di paroloni; pieni di rabbia; Lo diventano certi viaggi pieni di peripezie; pieni fino all orlo; Un po di vitalità ; La vitalità di chi è sempre attivo; Evento privo di allegria e vitalità ; vitalità , fervore; La vitalità del superattivo; Cerca nelle Definizioni