Anfibi con il corpo giallo e nero - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : SALAMANDRE

Significato/Curiosita : Anfibi con il corpo giallo e nero

Dominata nelle parti superiori dal nero, il ventre è di colore chiaro. il capo e il dorso hanno screziature di color giallo formanti un reticolo irregolare...

Originale il 14 agosto 2004). (fr) ecologia della salamandra pezzata, su fiu.edu. il segreto delle salamandre per la rigenerazione dei tessuti umani, su daily...

