S alternano ai pranzi - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : CENE

Significato/Curiosita : S alternano ai pranzi

Nuovo ruolo assunto di facoltà di medicina. alla cura dei pazienti si alternano infatti le lezioni universitarie per i giovani specializzandi. dei precedenti...

cene ['ene] (scé ['e] in dialetto bergamasco) è un comune italiano di 4 111 abitanti della provincia di bergamo in lombardia. vista di cene con gazzaniga... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 novembre 2022

Altre definizioni con alternano; pranzi; Si alternano sempre in mano; Si alternano nel dialogo; Si alternano in tono; Si alternano sul palco; Si alternano in moto; Sorta di anguilla... presente nei pranzi natalizi; pranzi natalizi; Chiusura di pranzi ; Un locale per pranzi ; Rendono grandi... i pranzi ; Cerca nelle Definizioni