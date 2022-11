Acido che si ottiene dall ammoniaca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Acido che si ottiene dall ammoniaca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NITRICO

Significato/Curiosita : Acido che si ottiene dall ammoniaca

Così si ottiene un acido nitrico fumante rosso e concentrato al 96,8% circa. per ottenerlo puro al 100%, occorre ridistillarlo sottovuoto. l'acido nitrico...

Osservò che l'acido nitrico può incendiare alcuni tipi di oli. alla metà del xvii secolo johann rudolph glauber ottenne l'acido nitrico puro (spiritus nitri)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 novembre 2022

Altre definizioni con acido; ottiene; dall; ammoniaca; Sigla dell acido ribonucleico; L acido detto anche cloridrico; L acido della fatica muscolare; Quel che non è acido in chimica; Toccata dall acido ; Si ottiene dalla coagulazione del latte; Si ottiene dal plutonio; Si ottiene dividendo in due; La si ottiene da un originale; Si ottiene da questi frutti; Nomi formati dall e lettere iniziali di più parole; Lirica accompagnata dall a musica, in uso presso gli antichi greci; Uccello dall e lunghe zampe; Animale delle zone artiche dall a pregiata pelle; Percepito dall orecchio; Lo sono acqua distillata, zucchero e ammoniaca ; Lo è l odore dell ammoniaca ; L’ammoniaca ne è un composto; L'ammoniaca ne è un composto; Cerca nelle Definizioni