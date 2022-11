Vaghi, imprecisi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vaghi, imprecisi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GENERICI

Significato/Curiosita : Vaghi, imprecisi

Sull'argomento matematica è ritenuta da controllare. motivo: termini troppo vaghi ed imprecisi, in particolare, ma non solo, i riferimenti temporali partecipa alla...

La ricevuta generica è un documento redatto in carta semplice o prestampata, che ha lo scopo di indicare il passaggio di un bene (in genere denaro, ma... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 novembre 2022

Altre definizioni con vaghi; imprecisi; La maga che s invaghi sce di Rinaldo; S invaghi di Narciso; S invaghi di Leandro; Darsi ai passatempi e agli svaghi ; Astri girovaghi ; Lo sono i termini imprecisi ; L imprecisi one dei contorni nella fotografia; Gravato di errori logici e imprecisi oni; imprecisi one, incertezza; Cerca nelle Definizioni