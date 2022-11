Un tasto del computer vicino a Canc - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tasto del computer vicino a Canc. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : INS

Significato/Curiosita : Un tasto del computer vicino a canc

Professionale, in cui il tasto "invio" del tastierino numerico era mappato con un codice differente rispetto a quello posizionato vicino alle lettere, così...

ins (toponimo tedesco; in francese anet) è un comune svizzero di 3 536 abitanti del canton...

