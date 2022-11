Relativa all antica Troia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativa all antica Troia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ILIACA

Significato/Curiosita : Relativa all antica troia

troia (pron. tròia, tróië in pugliese) è un comune italiano di 6 674 abitanti della provincia di foggia in puglia. situata sulle pendici del subappennino...

Fossa iliaca, ed una laterale, che costituisce la superficie glutea dell'osso dell'anca, mentre il margine superiore prende il nome di cresta iliaca. la...

