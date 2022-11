Razza scozzese di cani da caccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Razza scozzese di cani da caccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : GORDON SETTER

Significato/Curiosita : Razza scozzese di cani da caccia

Una razza canina di origine scozzese del sud, al confine con l'inghilterra. è riconosciuta dalla fci (standard n. 297, gruppo 1, sezione 1). la razza ha...

Il setter scozzese o setter gordon, o anche (prima del 1924), black and tans setter è un cane da ferma britannico di media taglia, originario della scozia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 novembre 2022

