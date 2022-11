Un mezzo... anti-inquinamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mezzo... anti-inquinamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BICI

Significato/Curiosita : Un mezzo... anti-inquinamento

inquinamento atmosferico da un forno da coke. l'inquinamento atmosferico è una forma di inquinamento, ovvero l'insieme di tutti gli agenti fisici, chimici...

(disambigua). una bicicletta da passeggio la bicicletta (spesso abbreviata in bici) è un veicolo azionato dalla forza muscolare umana degli arti inferiori,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 novembre 2022

