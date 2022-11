Lirica accompagnata dalla musica, in uso presso gli antichi greci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lirica accompagnata dalla musica, in uso presso gli antichi greci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : POESIA MELICA

Significato/Curiosita : Lirica accompagnata dalla musica, in uso presso gli antichi greci

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi simposio (disambigua). presso i greci e i romani, il simposio era quella pratica conviviale (da cui anche...

Sottinteso poiesis, "(poesia) che si accompagna con la lira"). nell'antica grecia, la poesia lirica era quella che si differenziava dalla poesia recitativa per... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 novembre 2022

