Fu un famosissimo armatore greco - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ONASSIS

Significato/Curiosita : Fu un famosissimo armatore greco

Anno fu siglato con il sultano locale l'accordo per l'acquisizione da parte dell'armatore raffaele rubattino della baia, allo scopo di farne un porto...

Simpson, vedi jacqueline bouvier (personaggio). jacqueline lee kennedy onassis, detta jackie (jackie o), nata bouvier (southampton, 28 luglio 1929 – new... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 novembre 2022

Altre definizioni con famosissimo; armatore; greco; Un famosissimo best seller di Stephen King; Un famosissimo brano per pianoforte di Beethoven; famosissimo pittore olandese del XVII secolo; Un famosissimo stadio calcistico di Rio de Janeiro; Un famosissimo Marco; L armatore dell Arca; La tariffa... dell armatore ; Si paga all armatore ; Si paga all armatore ; Si paga all armatore ; Il tragico greco di Prometeo incatenato; Il greco è usato in matematica; Antico matematico e fisico greco di Alessandria; Lo è il matrimonio greco della famosa commedia; Il fare derivante dal greco segue la teoria; Cerca nelle Definizioni