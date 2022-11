Composto presente nel sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Composto presente nel sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SEROTONINA

Significato/Curiosita : Composto presente nel sangue

Vedi sangue (disambigua). delle siringhe contenenti sangue umano; quello più chiaro è sangue arterioso, quello più scuro sangue venoso il sangue è un...

Rinominata enterammina, quindi definitivamente chiamata serotonina nel 1948. l'eccesso di serotonina può in rarissimi casi condurre a un episodio di crisi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 novembre 2022

Altre definizioni con composto; presente; sangue; È composto da cento grammi; È composto da game; composto costituito dagli stessi elementi ma con proprietà fisiche e chimiche differenti; composto che uccide le cellule microbiche; Nella legione romana era composto da due centurie; presente al fatto; Il minerale presente nelle matite; Metallo di transizione presente nel platino; Callide selvatico presente in Europa sud-orientale; Composto presente in tutte le cellule; Uccello delle Galapagos che si nutre del sangue delle sule, altri uccelli; Farmaco che agisce sulla circolazione del sangue ; Zucchero nel sangue ; Sigla per donatori di sangue ; Se sono del sangue si fanno in laboratorio; Cerca nelle Definizioni