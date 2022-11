Un verbo che si coniuga con porte e finestre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un verbo che si coniuga con porte e finestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : APRIRE

Significato/Curiosita : Un verbo che si coniuga con porte e finestre

Quest’ultima è stabilita dal rapporto intimo o meno con il parlante, dal suo status come posizione lavorativa, dall’età e dal sesso. un verbo quindi si coniuga in...

Occupare le banche. luciano bianciardi, aprire il fuoco, la scala, rizzoli, 1969. luciano bianciardi, aprire il fuoco, le gloriose giornate dell'immaginaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con verbo; coniuga; porte; finestre; Il verbo d una struttura anatomica che si dirama in una parte del corpo; verbo del mietitore; Un verbo che tocca il cuore; verbo di chi sbaglia; verbo da avvocati difensori; Un signore coniuga to; Né celibi né coniuga ti; Il verbo che si coniuga con il can per l aia; Tutti li coniuga no; Un verbo coniuga to dal calciatore falloso; Il distributore di numeri davanti allo sporte llo; La raggiera di ferro sopra certe porte ; Istituto di credito che permette di operare sia con sporte lli sia online; Cilindro di ferro che chiude le porte ; Celebri porte di Troia; Decorazione per finestre ; Alle finestre della cella; Armature di finestre ; Telai a cui sono attaccate finestre ; Battenti di finestre ; Cerca nelle Definizioni