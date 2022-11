Un veleno per pesticidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un veleno per pesticidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARSENICO

Significato/Curiosita : Un veleno per pesticidi

Origine naturale o sintetica, estranea ad un organismo. essa può esplicare sia la funzione di farmaco sia di veleno tossico. ad esempio gli antibiotici sono...

Disambiguazione – se stai cercando il singolo di aiello, vedi arsenico (singolo). l'arsenico è l'elemento chimico di numero atomico 33 e il suo simbolo è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

