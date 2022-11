Si usa per cambiare la ruota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per cambiare la ruota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CRIC

Significato/Curiosita : Si usa per cambiare la ruota

cric idraulico del tipo detto “a bottiglia” il cric (dal francese cric, a sua volta dal medio alto tedesco kriec – medio basso tedesco krich – “congegno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 novembre 2022

Altre definizioni con cambiare; ruota; Si aprono per cambiare aria; cambiare direzione su una nave o un imbarcazione; Non è tipo da cambiare facilmente idea; Scambiare , barattare; Costretto a cambiare direzione; Persone che ruota no attorno a un VIP fra; Il roditore in una ruota ; Uccelli che fanno una caratteristica ruota ; Una ruota con la gola; Giocattolo che ruota su una punta; Cerca nelle Definizioni